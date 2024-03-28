Зеленський назвав кількість систем Patriot, які необхідні Україні для послаблення Путіна

"5-7 ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні", - сказав президент.

За його словами, це дасть змогу українцям мати можливість ходити на роботу. Також завдяки такому захисту будуть функціонувати школи і діти будуть у них ходити.

"І повірте, будуть кроки вперед. І це буде послабленням для нього (Путіна - ред.)", - додав президент.

Не перші заклики передати Україні більше систем Patriot