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Зеленский назвал количество систем Patriot, необходимых Украине для ослабления Путина

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине для ослабления российского диктатора Владимира Путина необходимо 5-7 систем ПВО Patriot от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"5-7 ПВО Patriot от США защитят сегодня индустриальные платформы в Украине", - сказал президент.

По его словам, это позволит украинцам иметь возможность ходить на работу. Также благодаря такой защите будут функционировать школы и дети будут в них ходить. 

"И поверьте, будут шаги вперед. И это будет послаблением для него (Путина - ред.)", - добавил президент.

Не первые призывы передать Украине больше систем Patriot

В конце февраля Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и другие системы противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты жизни.

Позже президент Зеленский реагируя на обстрел Харькова задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.

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