Зеленський назвав кількість дронів та ракет, якими РФ атакувала Україну за тиждень

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За останній тиждень російські війська випустили по Україні майже 1400 ударних дронів, 1100 КАБів та 66 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей", - зазначив Зеленський.

За його словами, саме тому кожного дня важливо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру.

"Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - додав глава держави.

Удари РФ по Україні

Так, лише цієї ночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Також нагадаємо, що в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.

Як відомо, в Броварах минулої ночі сталася пожежа і відбулося руйнування на останніх двох поверхах дев'ятиповерхового будинку. Також було пошкоджено приватну забудову та авто.

У Бучанському районі теж були наслідки - знищені авто і зруйновані будинки. Крім того, пошкоджена газова інфраструктура і відділення "Нової пошти".

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

