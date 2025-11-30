Зеленський назвав кількість дронів та ракет, якими РФ атакувала Україну за тиждень

За останній тиждень російські війська випустили по Україні майже 1400 ударних дронів, 1100 КАБів та 66 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей", - зазначив Зеленський.
За його словами, саме тому кожного дня важливо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру.
"Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - додав глава держави.
Так, лише цієї ночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Також нагадаємо, що в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.
Як відомо, в Броварах минулої ночі сталася пожежа і відбулося руйнування на останніх двох поверхах дев'ятиповерхового будинку. Також було пошкоджено приватну забудову та авто.
У Бучанському районі теж були наслідки - знищені авто і зруйновані будинки. Крім того, пошкоджена газова інфраструктура і відділення "Нової пошти".
