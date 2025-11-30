Зеленський назвав кількість дронів та ракет, якими РФ атакувала Україну за тиждень

"Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей", - зазначив Зеленський.

За його словами, саме тому кожного дня важливо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру.

"Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - додав глава держави.