Зеленский назвал количество дронов и ракет, которыми РФ атаковала Украину за неделю

"Такие удары происходят каждый день. Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей", - отметил Зеленский.

По его словам, именно поэтому каждый день важно усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами ради мира.

"Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - добавил глава государства.