Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський

08:25 08.05.2026 Пт
2 хв
Президент назвав кількість атак, якими РФ порушила своє ж "перемир’я"
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Протягом ночі, 8 травня, російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемирʼя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Росія атакує Харків, Одесу та інші міста напередодні путінського "перемирʼя"

За словами глави держави, станом на 07:00 було зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше - на Слов’янському напрямку.

Крім того, окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що як і за підсумками попередньої доби, Україна реагуватиме дзеркально на дії противника.

"Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", - додав глава держави.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявили про запровадження "перемир’я" з 00:00 8 травня до 10 травня. У Росії стверджували, що всі угруповання військ РФ нібито "повністю припинять бойові дії" та закликали Україну зробити те саме.

Також у Кремлі кілька разів пригрозили масованими ракетними ударами по центру Києва, якщо українська влада "спробує зірвати" святкування 9 травня у Москві.

Місцевих жителів та іноземних дипломатів закликали евакуюватися з української столиці.

У Європейський Союз вже відреагували на погрози Москви. Там заявили, що не скорочуватимуть дипломатичну присутність у Києві, оскільки російські атаки для України є щоденною реальністю.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський порадив представникам держав, які підтримують тісні відносини з Росією, утриматися від поїздок до Москви 9 травня.

