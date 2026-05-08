Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський

Протягом ночі, 8 травня, російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемирʼя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
За словами глави держави, станом на 07:00 було зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше - на Слов’янському напрямку.
Крім того, окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.
"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", - заявив Зеленський.
Президент також наголосив, що як і за підсумками попередньої доби, Україна реагуватиме дзеркально на дії противника.
"Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", - додав глава держави.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявили про запровадження "перемир’я" з 00:00 8 травня до 10 травня. У Росії стверджували, що всі угруповання військ РФ нібито "повністю припинять бойові дії" та закликали Україну зробити те саме.
Також у Кремлі кілька разів пригрозили масованими ракетними ударами по центру Києва, якщо українська влада "спробує зірвати" святкування 9 травня у Москві.
Місцевих жителів та іноземних дипломатів закликали евакуюватися з української столиці.
У Європейський Союз вже відреагували на погрози Москви. Там заявили, що не скорочуватимуть дипломатичну присутність у Києві, оскільки російські атаки для України є щоденною реальністю.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський порадив представникам держав, які підтримують тісні відносини з Росією, утриматися від поїздок до Москви 9 травня.