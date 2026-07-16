Зеленський назвав індикатори змін в Росії щодо закінчення війни

Чи готова Росія закінчити війну проти України

У Зеленського запитали, чи надходять хоч якісь сигнали від РФ через посилення далекобійних атак України.

"Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що Росія або нарощує удари по Україні, або бере тактичну паузу на короткий термін.

"Не через те, що у них з'явились якісь розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру. Ні, це вони готуються", - наголосив він.

За словами Зеленського, в Україні вже звикли до цього. Проте окупанти отримують справедливу відповідь на ракетні і дронові удари по мирних українцях.

"Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари. Закономірні речі", - сказав президент.

Індикатори змін у РФ

При цьому Зеленський вважає, що є індикатори, який вказують на зміни в Росії

"Це російське суспільство, яке відчуває дефіцит з енергоносіями після постійних українських ударів у глибокий тил. Сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі до себе", - відзначив глава держави.

Зеленський впевнений, що Україна своїми ударами зменшує кількість грошей, які РФ використовує на оборону і війну.

"Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почалася збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає", - каже президент.

Небезпечний період війни

За словами очільника України, важливим є час після виборів у Росії.

"Але в вересні, після виборів, не можу вам сказати - можуть збільшити ескалаційні кроки. Один з них - більша мобілізація. Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть, так. Європа дуже хоче", - зазначив він.

Президент назвав пріоритети для України:

закінчення війни,

припинення вогню,

обговорення всіх умов.

"Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню. І умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі - там, де ми знаходимось. Нам треба посилюватись", - резюмував він.