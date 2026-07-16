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Зеленський назвав індикатори змін в Росії щодо закінчення війни

17:00 16.07.2026 Чт
3 хв
Чи є ознаки того, що країна-агресорка хоче закінчити війну проти України?
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Далекобійні санкції України та погіршення економічної ситуації внаслідок цього дієво впливають на бажання РФ вести війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Чи готова Росія закінчити війну проти України

У Зеленського запитали, чи надходять хоч якісь сигнали від РФ через посилення далекобійних атак України.

"Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що Росія або нарощує удари по Україні, або бере тактичну паузу на короткий термін.

"Не через те, що у них з'явились якісь розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру. Ні, це вони готуються", - наголосив він.

За словами Зеленського, в Україні вже звикли до цього. Проте окупанти отримують справедливу відповідь на ракетні і дронові удари по мирних українцях.

"Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари. Закономірні речі", - сказав президент.

Індикатори змін у РФ

При цьому Зеленський вважає, що є індикатори, який вказують на зміни в Росії

"Це російське суспільство, яке відчуває дефіцит з енергоносіями після постійних українських ударів у глибокий тил. Сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі до себе", - відзначив глава держави.

Зеленський впевнений, що Україна своїми ударами зменшує кількість грошей, які РФ використовує на оборону і війну.

"Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почалася збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає", - каже президент.

Небезпечний період війни

За словами очільника України, важливим є час після виборів у Росії.

"Але в вересні, після виборів, не можу вам сказати - можуть збільшити ескалаційні кроки. Один з них - більша мобілізація. Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть, так. Європа дуже хоче", - зазначив він.

Президент назвав пріоритети для України:

  • закінчення війни,
  • припинення вогню,
  • обговорення всіх умов.

"Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню. І умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі - там, де ми знаходимось. Нам треба посилюватись", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на інші країни. За словами Зеленського, якщо Москва не здобуде перемоги в Україні, Путін "стане дуже небезпечним, і не лише для нас".

Президент України попередив, що Росія зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів та уразити будь-яке місто Європи.

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