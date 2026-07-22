Зеленський назвав ім'я нового начальника Генштабу

Стало відомо ім'я нового начальника Генерального штабу Збройних Сил України - ним стане досвідчений генерал, який пліч-о-пліч воював з новим Головнокомандувачем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Указ про заміну керівництва Збройних Сил України вже готується. Про це стало відомо після наради за участю президента.
Разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк. Він має великий бойовий досвід і раніше служив разом із новим Головнокомандувачем.
За словами президента, важливо, щоб усі складові армії й надалі працювали злагоджено. Також визначили, як у подальшому службу проходитимуть Олександр Сирський та Андрій Гнатов.
Ігор Анатолійович Скибюк - генерал-майор, до призначення обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Дата народження: 1977 рік.
Освіта:
Пройшов усі щаблі служби - від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади - начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.
У 2001-2002 роках командував спеціальним взводом спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косові, Республіка Сербія.
Надалі обіймав посади:
З 3 червня 2025 року - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Нагороди: Герой України, відзначений державними та відомчими нагородами.
Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський вирішив замінити головнокомандувача Збройних Сил України - цю посаду отримав Михайло Драпатий.
Рішенню передували масові протести в Києві та інших містах через звільнення міністра оборони Михайла Федорова.
Тим часом ще раніше, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку уряду на чолі з Юлією Свириденко.
За це рішення проголосували 258 народних депутатів, а без посади тоді лишився і міністр оборони Михайло Федоров.