Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба

Стало известно имя нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - им станет опытный генерал, который бок о бок воевал с новым Главнокомандующим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Указ о замене руководства Вооруженных сил Украины уже готовится. Об этом стало известно после совещания с участием президента.
Вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Он имеет большой боевой опыт и по-прежнему служил вместе с новым Главнокомандующим.
По словам президента, важно, чтобы все составляющие армии и дальше работали слаженно. Также определили, как в дальнейшем будут проходить Александр Сырский и Андрей Гнатов.
Игорь Анатольевич Скибюк - генерал-майор, до назначения занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Дата рождения: 1977 год.
Образование:
Прошел все ступени службы - от командира аэромобильного взвода до заместителя командира бригады - начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск.
В 2001-2002 годах командовал специальным взводом специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия.
В дальнейшем занимал должности:
С 3 июня 2025 года - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Герой Украины, отмеченный государственными и ведомственными наградами.
Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - эту должность получил Михаил Драпатый .
Решению предшествовали массовые протесты в Киеве и других городах из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова.
Тем временем еще раньше, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку правительства во главе с Юлией Свириденко .
За это решение проголосовало 258 народных депутатов, а без должности тогда остался и министр обороны Михаил Федоров.