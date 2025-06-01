Зеленський назвав, хто очолить делегацію України під час другого раунду переговорів

Нагадаємо, що перший раунд переговорів з РФ українську делегацію очолював також міністр оборони Рустем Умєров.

Тоді, голова держави Володимир Зеленський наголосив, що делегація, яку Росія відправиляла на переговори в Стамбул, свідчила, що Москва дуже несерйозно ставиться до реального діалогу.

Новий раунд "мирних" переговорів у Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною та РФ щодо завершення війни. Під час цієї зустрічі сторони домовилися здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 (що вже зроблено), а також представити свої варіанти можливого перемир'я.

Крім того, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, диктатор заявив, що РФ готова працювати з Україною над "меморандумом", який, зокрема, включатиме припинення вогню.

Раніше цього тижня російська сторона запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі, а саме - у понеділок 2 червня.

Учора глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до наступних переговорів із Росією. Однак до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" про можливе перемир'я.

Зеленський також прокоментував ситуацію. Він зазначив, що для того, щоб наступна зустріч не була порожньою, потрібно розуміти її адженду і належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ, за його словами, робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.

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