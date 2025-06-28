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Зеленський назвав "хорошою" розмову з Трампом про Patriot і переговори з РФ

Київ, Субота 28 червня 2025 15:55
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Зеленський назвав "хорошою" розмову з Трампом про Patriot і переговори з РФ Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Офіс президента)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський назвав "хорошою" зустріч з американським лідером Дональдом Трампом на саміті НАТО. Лідери обговорили багато тем, зокрема постачання Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"З президентом Трампом була хороша зустріч. Спектр тем - найширший. Ми обговорили всі питання, які передусім пов'язані з темами Patriot, тим, як боронити наше небо, й іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання двосторонньої угоди", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вони домовилися з Трампом про двосторонні контакти на рівні міністрів оборони та фінансів, держсекретаря США і глави МЗС України тощо.

"Ми обговорили багато питань, важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивним. Це хороший сигнал", - додав глава держави.

Зустріч Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня.

За словами Зеленського, лідери обговорили, зокрема, закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст. Президент наголосив, що Україна готова купити це обладнання та підтримати американських виробників озброєння.

Також Зеленський розповів Трампу, як прийшли переговори у Стамбулі, обміни полоненими.

Трамп відразу після зустрічі з українським президентом заявив, що Зеленський був "милим".

Більше про зустріч двох лідерів - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
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