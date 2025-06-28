Зеленський назвав "хорошою" розмову з Трампом про Patriot і переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський назвав "хорошою" зустріч з американським лідером Дональдом Трампом на саміті НАТО. Лідери обговорили багато тем, зокрема постачання Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"З президентом Трампом була хороша зустріч. Спектр тем - найширший. Ми обговорили всі питання, які передусім пов'язані з темами Patriot, тим, як боронити наше небо, й іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання двосторонньої угоди", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вони домовилися з Трампом про двосторонні контакти на рівні міністрів оборони та фінансів, держсекретаря США і глави МЗС України тощо.

"Ми обговорили багато питань, важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивним. Це хороший сигнал", - додав глава держави.