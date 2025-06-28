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Зеленский назвал "хорошим" разговор с Трампом о Patriot и переговорах с РФ

Киев, Суббота 28 июня 2025 15:55
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Зеленский назвал "хорошим" разговор с Трампом о Patriot и переговорах с РФ Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО. Лидеры обсудили много тем, в частности поставки Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"С президентом Трампом была хорошая встреча. Спектр тем - самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые прежде всего связаны с темами Patriot, тем, как защищать наше небо, и другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания двустороннего соглашения", - отметил президент.

По словам Зеленского, они договорились с Трампом о двусторонних контактах на уровне министров обороны и финансов, госсекретаря США и главы МИД Украины и тому подобное.

"Мы обсудили много вопросов, важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивным. Это хороший сигнал", - добавил глава государства.

Встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.

По словам Зеленского, лидеры обсудили, в частности, закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов. Президент подчеркнул, что Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения.

Также Зеленский рассказал Трампу, как пришли переговоры в Стамбуле, обмены пленными.

Трамп сразу после встречи с украинским президентом заявил, что Зеленский был "милым".

Больше о встрече двух лидеров - узнайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
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