Зеленский назвал "хорошим" разговор с Трампом о Patriot и переговорах с РФ
Президент Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО. Лидеры обсудили много тем, в частности поставки Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
"С президентом Трампом была хорошая встреча. Спектр тем - самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые прежде всего связаны с темами Patriot, тем, как защищать наше небо, и другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания двустороннего соглашения", - отметил президент.
По словам Зеленского, они договорились с Трампом о двусторонних контактах на уровне министров обороны и финансов, госсекретаря США и главы МИД Украины и тому подобное.
"Мы обсудили много вопросов, важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивным. Это хороший сигнал", - добавил глава государства.
Встреча Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.
По словам Зеленского, лидеры обсудили, в частности, закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов. Президент подчеркнул, что Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения.
Также Зеленский рассказал Трампу, как пришли переговоры в Стамбуле, обмены пленными.
Трамп сразу после встречи с украинским президентом заявил, что Зеленский был "милым".
Больше о встрече двух лидеров - узнайте в материале РБК-Украина.
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