Зеленський назвав головну умову повернення більшості переселенців до України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо державі вдасться їх повернути, українці працюватимуть і платитимуть податки, які допоможуть закрити "основний розрив" у бюджеті України, і державі не доведеться просити фінансову допомогу у США та європейських партнерів у такій кількості.

"Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", - додав глава держави.

Захист від російських ударів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні комплекси ППО перетворили Київ на безпечне місце у воюючій Україні. Нині у столиці працює кілька видів протиповітряного захисту різного радіусу дії.

При цьому представник ГУР Вадим Скибіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягти поставленої мети, оскільки зараз Україна має більш потужну систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

У свою чергу глава "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.