Західна ППО перетворила Київ на безпечне місце в Україні, - Politico

Західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні. Наразі в столиці працюють декілька видів протиповітряного захисту різного радіусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, оборона Києва наразі посилена системами ближнього радіуса дії Gepard з Німеччини та системами ППО ближньої дії Avenger зі США, які збивають дрони і крилаті ракети.

"На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США; NASAMS, розробку Raytheon і норвезької Kongsberg; і німецький IRIS-t SLM. Дальню оборону забезпечують американські системи Patriot PAC-3 та Eurosam SAMP/T, що поставляються Францією та Італією", - йдеться в повідомленні.

За оцінками ООН у вересні, в Києві та околицях наразі проживають майже 600 000 переміщених осіб з інших частин України. В інших великих містах також спостерігаються потоки внутрішніх біженців: близько півмільйона зараз перебувають в Дніпропетровській та Харківській областях.

"Але столиця не зовсім безпечна, як показали атаки цими вихідними. Сирени повітряної тривоги все ще виють майже щодня, і українська влада закликає людей бути обережними (користуватися укриттями - ред.)", - підкреслив в інтерв'ю виданню начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Видання наголошує, що росіяни щоденно б'ють по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях, через що все ще масово потерпають жителі східних і південних регіонів України.

"Український уряд закликає своїх союзників забезпечити більше засобів протиповітряної оборони для прикриття інших міст", - зазначає видання з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у відеозверненні.

