Цієї зими РФ буде важче влаштувати блекаут в Україні. Енергетика підготовлена до ударів, - CNN

Зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів. Тому цієї зими Росії буде значно важче нашкодити українській енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає видання, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року. На його думку, тепер окупантам буде складніше досягнути поставленої мети.

"Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко досягти результату - ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють", - наголосив він.

До того ж енергетики також зробили свою частину роботи, скориставшись літньою паузою, коли російські терористи били по зерновій інфраструктурі замість енергосистеми.

"Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші", - розповів CNN генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

За його словами, навколо ключових об’єктів енергорозподільчої мережі встановлено фізичні бар’єри - так звані габіони, що являють собою мішки з піском, скріплені металевими клітками, що в теорії має захистити від уламків ракет та дронів-камікадзе.

"Наша мета - зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона", - розповів CNN голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Окрім того, компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електрозабезппечення споживачів.

Як зазначається, в "Укренерго" запевняють, що змогли усунути частину тогорічних пошкоджень і готові постачати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. Однак, за словами Кудрицького, на повне відновлення енергосистеми можуть знадобитися роки.

Україна готується до атак РФ взимку

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.