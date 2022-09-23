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Зеленський назвав головні ризики перебування росіян на Запорізькій АЕС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти, перебуваючи на Запорізькій АЕС, створюють загрозу для України, Європи та світу в цілому. Дії росіян можуть призвести до ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Ouest-France.

Глава держави зазначив, що український персонал на станції знаходяться в заручниках. За словами президента, на території ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів. Проте вони росіяни не мають достатнього досвіду для управління станцією.

Зеленський також заявив, що Росія хоче позбавити південні області України електроенергії, а також порушити роботу європейської електромережі. Але найголовніший ризик - це ядерна аварія.

"У Чорнобилі вибухнув реактор. У Запоріжжі шість реакторів", - нагадав президент.

Зеленський додав, що поки ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, що підтвердила місія МАГАТЕ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота повинна не дозволити Путіну застосувати ядерну зброю проти України.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕС