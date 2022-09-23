Зеленський назвав головні ризики перебування росіян на Запорізькій АЕС

Глава держави зазначив, що український персонал на станції знаходяться в заручниках. За словами президента, на території ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів. Проте вони росіяни не мають достатнього досвіду для управління станцією.

Зеленський також заявив, що Росія хоче позбавити південні області України електроенергії, а також порушити роботу європейської електромережі. Але найголовніший ризик - це ядерна аварія.

"У Чорнобилі вибухнув реактор. У Запоріжжі шість реакторів", - нагадав президент.

Зеленський додав, що поки ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, що підтвердила місія МАГАТЕ.