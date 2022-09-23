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Зеленский назвал главные риски нахождения россиян на Запорожской АЭС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты, находясь на Запорожской АЭС, создают угрозу для Украины, Европы и мира в целом. Действия россиян могут привести к ядерной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Ouest-France.

Глава государства отметил, что украинский персонал на станции находятся в заложниках. По словам президента, на территории ЗАЭС пребывают около 500 оккупантов. Однако у россиян нет достаточного опыта для управления станцией.

Зеленский также заявил, что Россия хочет лишить южные области Украины электроэнергии, а также нарушить работу европейской электросети. Но самый главный риск - это ядерная авария.

"В Чернобыле взорвался реактор. В Запорожье шесть реакторов", - напомнил президент.

Зеленский добавил, что пока ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, что подтвердила миссия МАГАТЭ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество должно не позволить Путину применить ядерное оружие против Украины.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭС