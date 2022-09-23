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Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю

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Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 15:21
Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Світ має не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну вдарити ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Ouest-France.

Глава держави вважає, що міжнародний тиск не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю проти України. Однак він заявив, що ніхто не може передбачити наступних кроків глави Кремля.

"Ніхто не знає, що Путін робитиме завтра. Для нього говорити правду або брехати майже одне й те саме", - сказав він.

Зеленський також заявив, що мобілізація в Росії вже розпочалася, тому він закликав росіян виходити на протести проти війни.

"Росіяни помиляються, вони бояться потрапити до в'язниці, якщо підтримають тих, хто протестує на вулицях. Але вони не розуміють, що з ними може статися, якщо вони прийдуть до України", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна та заявив, що не дуже вірить у таку можливість.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Ядерна зброя
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