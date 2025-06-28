Зеленський назвав головне у роботі з новим президентом Польщі та згадав Путіна

Україна та Польща повинні зберегти тісні відносини під час каденції наступного польського президента. А головним питанням співпраці стане можливість зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський не виключив, що буде відвідувати Польщу із візитами за президентства Кароля Навроцького, який змінить Дуду на цій посаді. Не проти він і запросити Навроцького в Україну.
"Авжеж будемо запрошувати нового президента в Україну і з радістю, якщо буде запрошувати й мене в Польщу. Я завжди на такі запрошення позитивно реагую", - зазначив Зеленський.
Український президент додав, що Київ та Варшава - "добрі сусіди", а головним питанням у співпраці двох країн стане протистояння загрозі від Путіна.
"Це найголовніше завдання між усіма іншими питаннями, які є між нами, добрими сусідами. Головне, я вважаю, - це те, що несе агресію. І те, за що ми боремось: свій суверенітет і незалежність. Це виборюють люди ціною високих втрат, довгих років, а втратити можна швидко. Тому в цьому дуже важливою є єдність між нами та Польщею", - резюмував Зеленський.
Чинний польський президент, зі свого боку, припустив, що Навроцький може змінити своє ставлення до відносин з Україною після того, як вступить на посаду. Дуда сказав, що вже говорив зі своїм наступником з цього приводу.
"Зі столу президента світ виглядає трошки по-іншому, ніж з позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Можна побачити речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення", - пояснив він.
Польський президент Анджей Дуда 28 червня відвідав Україну з прощальним візитом. Він обіймав пост президента Польщі з 2015 року. Він був президентом два терміни поспіль. Наступником Дуди на посаді президента Польщі стане Кароль Навроцький. Він має вступити на посаду 6 серпня.
Зеленський під час візиту Дуди нагородив польського президента. Він вручив йому Орден Свободи - найвищий орден України, яким можуть нагороджуватися іноземні громадяни.
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