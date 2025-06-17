Зеленський назвав єдину зміну в поведінці Росії після повернення Трампа

"Якщо торік застосування ста "Шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - зазначив Зеленський.

За його словами, навіть якщо Трамп зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту.

"Нам усім треба й далі працювати разом - із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні - це найшвидший шлях до досягнення результатів", - наголосив президент.

Він зазначив, що необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край війні проти України.

"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", - додав Зеленський.