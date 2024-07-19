Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України

Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. "Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними", - сказав він.

"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, - це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", - заявив президент України.

Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

"І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою", - додав президент.