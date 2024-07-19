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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України

Фото: Володимир Зеленський на засіданні уряду Великої Британії (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Путіна залишається єдина перевага у війні проти України - запас радянської зброї, гроші та зневага до життя людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на засіданні уряду Великої Британії.

Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. "Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними", - сказав він.

"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, - це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", - заявив президент України.

Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

"І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою", - додав президент.

Раніше видання The Economist повідомляло про те, що у Росії закінчується радянська зброя. Видання порахувало, що з перші два роки війни Росі втратила близько 3 тисяч танків та 5 тисяч інших броньованих машин. The Economist прогнозує, що наступного року році росіяни ймовірно перейдуть в оборону.

У 2024 році Росія проводить наступ на декількох напрямках фронту. За даними британської розвідки, Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці - травень та червень. Однак, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця - приблизно стільки ж, скільки втрачає.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України