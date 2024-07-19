Зеленский назвал единственное преимущество России в войне против Украины

Как отметил президент, во многих аспектах Россия слабее. Их разведка слабее. "Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не сильны", - сказал он.

"Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - заявил президент Украины.

Зеленский призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.

"И за его презрение к человеческой жизни он должен заплатить – своими потерями и своим поражением", - добавил президент.