Зеленський назвав єдиний шлях повернення частини окупованих територій

"Інші геополітичні речі - це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, руськими. Це українські території в будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших червоних ліній", - сказав президент.

На його думку, справедливий мир настане тоді, коли Україна поверне всі окуповані Росією території. Мова і про те, що деякі доведеться повертати дипломатичним шляхом.

"Якщо можна знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось із часом дипломатичним шляхом, я думаю, що, напевно, щодо деяких територій це буде єдиний шлях… Тому ми будемо робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України відбулось", - зазначив Зеленський.

Мирі перемовини

У березні Сполучені Штати Америки провели низку зустрічей з делегаціями України та Росії щодо того, щоб запровадити перемир'я.

Україна відразу погодилась на цю пропозицію. За результатами декількох раундів перемовин було опубліковано спільні заяви України та Штатів щодо того, про що було домовлено.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія також представила свою версію підсумкової заяви. Однак у ній вказано умови мови для перемир'я з Україною на морі. Щобільше, російський диктатор Володимир Путін спочатку заявив, що нібито підтримує пропозицію США.

Однак заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зовсім відкинув мирні ініціативи США.