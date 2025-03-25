США ведуть розмови з РФ про українські території, - Зеленський

Сполучені Штати обговорюють з РФ питання територій під час перемовин про врегулювання війни в Україні. Однак з Києвом жодних домовленостей щодо територій немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Я думаю, що американська сторона говорить з рускіми про території. Нас турбує, щоб США мали вплив на Росію, а не навпаки", - зазначив президент.

За словами Зеленського, у президента США Дональда Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій, щоб впливати на російського диктатора Володимира Путіна і закінчити цю війну. Однак Київ турбує питання, коли США та РФ обговорюють щось про Україну без України.

"Це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. А з нами ніяких домовленостей щодо територій не було. Вони знають, що це болюче питання, - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що питання українських територій було і залишається одним із найскладнішим в процесі завершення російсько-української війни.

"Я про це говорив з самого початку. Я вважаю, що з рускіми буде в двох питаннях найскладніше - це повне припинення вогню і питання територій. Тому це складний буде діалог, але він буде", - заявив глава держави.

Питання територій

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що представники США і України в рамках ймовірної мирної угоди обговорили вже багато різних питань. Зокрема, президент США заявив, що під час обговорень торкнулися питання територій.

"Ви знаєте, ми обговорювали концепції земель, тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме", - сказав президент.