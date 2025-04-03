Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий

"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных красных линий", - сказал президент.

По его мнению, справедливый мир наступит тогда, когда Украина вернет все оккупированные Россией территории. Речь и о том, что некоторые придется возвращать дипломатическим путем.

"Если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, по некоторым территориям это будет единственный путь... Поэтому мы будем делать все, чтобы восстановление территориальной целостности Украины состоялось", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры

В марте Соединенные Штаты Америки провели ряд встреч с делегациями Украины и России относительно того, чтобы ввести перемирие.

Украина сразу согласилась на это предложение. По результатам нескольких раундов переговоров были опубликованы совместные заявления Украины и Штатов о том, о чем было договорено.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Россия также представила свою версию итогового заявления. Однако в ней указаны условия языка для перемирия с Украиной на море. Более того, российский диктатор Владимир Путин сначала заявил, что якобы поддерживает предложение США.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вовсе отверг мирные инициативы США.