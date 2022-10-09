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Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні

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Неділя 09 жовтня 2022 22:24
Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Він підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленського заязначив, що Україна буде готовою вести переговори з Росією лише після обрання нового лідера. Ця заява пролунала після того, як Путін підписал договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом російський диктатор планує укласти "нову велику угоду" із Заходом, яка частково стосуватиметься України.

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