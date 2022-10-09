Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні

Єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні .

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленського заязначив, що Україна буде готовою вести переговори з Росією лише після обрання нового лідера. Ця заява пролунала після того, як Путін підписал договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом російський диктатор планує укласти "нову велику угоду" із Заходом, яка частково стосуватиметься України.

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