Зеленський назвав дві причини, чому Україна не може зараз повернути власні території

За його словами, Україна згодом поверне території - це лише питання часу. Однак наразі цього не можна зробити через перевагу РФ у чисельності армії.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей - мільйони, адже російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи - нічого", - пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що Україна наразі не має достатньої кількості озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій.

"Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року - це без сумніву перемога справедливості для України.