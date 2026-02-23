UA

Зеленський назвав дві причини, чому Україна не може зараз повернути власні території

Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Україна не може зараз зайнятись питанням деокупації територій по двом причинам - брак людей, особового складу на війні, а також нестача зброї.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Україна згодом поверне території - це лише питання часу. Однак наразі цього не можна зробити через перевагу РФ у чисельності армії.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей - мільйони, адже російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи - нічого", - пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що Україна наразі не має достатньої кількості озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій.

"Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року - це без сумніву перемога справедливості для України.

Нагадаємо, раніше озвучувалось, скільки території Росія окупувала в України з початку повномасштабнрї війни.

Щодо мирних переговорів, вони пройдуть знову в Женеві найближчим часом - Зеленський анонсував і перемовини, і обмін полоненими.

Володимир ЗеленськийВійна в Україні