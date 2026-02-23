RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский назвал две причины, почему Украина не может сейчас вернуть собственные территории

Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по двум причинам - нехватка людей, личного состава на войне, а также нехватка оружия.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ВВС.

По его словам, Украина со временем вернет территории - это лишь вопрос времени. Однако пока этого нельзя сделать из-за превосходства РФ в численности армии.

"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей - миллионы, ведь российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У нас не хватило бы людей. А что такое земля без людей? Честно говоря - ничего", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что Украина пока не имеет достаточного количества вооружения для быстрого освобождения всех оккупированных территорий.

"Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что возвращение к справедливым границам 1991 года - это без сомнения победа справедливости для Украины.

Напомним, ранее озвучивалось, сколько территории Россия оккупировала у Украины с начала полномасштабной войны.

Что касается мирных переговоров, они пройдут снова в Женеве в ближайшее время - Зеленский анонсировал и переговоры, и обмен пленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине