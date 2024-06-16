Зеленський назвав два шляхи тиску на РФ для закінчення війни

Є два шляхи тиску на Росію для того, щоб окупанти закінчили війну проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на полях саміту миру, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

"Тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю війну, можна двома шляхами. Перший шлях - дипломатичний. Це саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Це цей шлях", - зазначив він.

Другий шлях, за словами президента, це міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю та державу.

Саміт миру у Швейцарії

Другий день поспіль у Швейцарії відбувається саміт миру. Тут зібралося понад 100 представників країн та організацій.

Учасники (80 країн) вже встигли підписати спільну декларацію, в якій окреслили три головні моменти, пов'язані з атомною, продовольчою та гуманітарною безпекою.

Додамо, що напередодні заходу глава Кремля Володимир Путін заявив про так звані "переговори". Світова громадськість розцінила його заяву як заклик до капітуляції та засудила слова російського президента.