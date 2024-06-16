Зеленский назвал два пути давления на РФ для окончания войны

Есть два пути давления на Россию для того, чтобы оккупанты закончили войну против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на полях саммита мира, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

"Давить на Россию, чтобы она закончила эту войну, можно двумя путями. Первый путь - дипломатический. Это саммит мира, потом встречи, общий план. Это этот путь", - отметил он.

Второй путь, по словам президента, это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, защищающий свою семью и государство.

Саммит мира в Швейцарии

Второй день подряд в Швейцарии проходит саммит мира. Здесь собрались более 100 представителей стран и организаций.

Участники (80 стран) уже успели подписать совместную декларацию, в котором очертили три главных момента, связанных с атомной, продовольственной и гуманитарной безопасностью.

Добавим, что накануне мероприятия глава Кремля Владимир Путин выступил с заявлением о так называемых "переговорах". Мировая общественность расценила его заявление как призыв к капитуляции и осудила слова российского президента.