Зеленський назвав два питання у мирному плані, які залишаються неузгодженими

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 12:26
Зеленський назвав два питання у мирному плані, які залишаються неузгодженими Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський уточнив, про які саме пункти йдеться, коли президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення домовленостей щодо миру залишилося одне-два питання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив відповідаючи на питання журналістів.

За словами глави держави, нині підготовлений 20-пунктний документ готовий приблизно на 90%. Неврегульованими залишаються лише два ключові пункти.

"Два питання лишаються. Це - Запорізька АЕС, як вона буде функціонувати. І питання територій. Це два питання, які залишилися саме в 20-пунктному документі", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що саме через відсутність домовленостей за цими пунктами повна фіналізація документа поки неможлива. Водночас президент підкреслив, що питання гарантій безпеки вже повністю узгоджене.

"Що стосується гарантій безпеки - на 100% усе готово. Ми лише обговорюємо деякі деталі щодо терміну дії гарантій", - додав Зеленський.

Зустріч Трампа та Зеленського

28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели майже двогодинні переговори у резиденції Трампа у Флориді. Під час зустрічі сторони обговорили спірні положення американського мирного плану щодо України.

Після завершення переговорів лідери виступили перед пресою та заявили про досягнутий прогрес. Дональд Трамп повідомив про зрушення у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки немає, однак сторони суттєво просунулися вперед. Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання за участі високопосадовців США, яка взаємодіятиме з російською стороною.

Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США - на 100%. За даними ЗМІ, Трамп готовий винести питання цих гарантій на затвердження Конгресу США.

Сьогодні ж Зеленський розповів, що ключовий 20-пунктний план закінчення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі.

Детальніше про перебіг переговорів Зеленського і Трампа та їхні результати - у матеріалі РБК-Україна.

