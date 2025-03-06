Зеленський назвав два першочергові кроки до врегулювання війни в Україні

За його словами, Україна разом з західними партнерами розуміє, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир.

"Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі)", - зазначив Зеленський.

Другий крок для врегулювання війни в Україні - це тиша на морі, вважає президент.

"Тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство", - говорить глава держави.

Своє бачення миру і того, що швидке просування до нього можливе, Зеленський представив сьогодні на зустрічах з європейськими лідерами у Брюсселі. Президент зазначив, що встиг обговорити багато деталей з представниками Європейської ради та Єврокомісії, президентом Франції, прем'єр-міністром Бельгії, канцлером Австрії та генсеком НАТО. Подякував всім європейським лідерам за підтримку.

"Розглядаємо такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру", - підсумував Зеленський.