Зеленский назвал два первоочередных шага к урегулированию войны в Украине

По его словам, Украина вместе с западными партнерами понимает, какие шаги способны остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить достойный и длительный мир.

"В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре)", - отметил Зеленский.

Второй шаг для урегулирования войны в Украине - это тишина на море, считает президент.

"Тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство", - говорит глава государства.

Свое видение мира и того, что быстрое продвижение к нему возможно, Зеленский представил сегодня на встречах с европейскими лидерами в Брюсселе. Президент отметил, что успел обсудить много деталей с представителями Европейского совета и Еврокомиссии, президентом Франции, премьер-министром Бельгии, канцлером Австрии и генсеком НАТО. Поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.

"Рассматриваем такие первоочередные шаги как пролог к более широкому и всеобъемлющему урегулированию. Война должна быть остановлена как можно быстрее, и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира", - подытожил Зеленский.