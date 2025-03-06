Зеленський назвав дату зустрічі військових тих країн, які готові відправити контингент в Україну

Зустріч начальників штабів тих країн, які готові відправити своїх військових в Україну для забезпечення миру, відбудеться 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, майбутню зустріч начальників штабів він обговорив із президентом Франції Емануелем Макроном на полях засідання Європейської ради сьогодні в Брюсселі.
"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки", - розповів Зеленський.
Також Зеленський подякував своєму французькому колезі за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, а також щодо необхідності нових, більш серйозних кроків для захисту усієї Європи.
"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які можуть допомогти Україні.
Макрон припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".
Тому наступного тижня президент Франції збере в Парижі "начальників штабів країн, які хочуть узяти на себе відповідальність щодо цього". ЗМІ повідомляють, що Макрон теж буде присутній на цій зустрічі.
Додамо, країни Європи зараз обговорюють можливе відправлення свого контингенту в Україну. Це можливо тільки після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.
Згідно з чутками, які з'являються в західних ЗМІ, поки що країни Європи готові виділити до 30 тисяч солдатів для відправки в Україну.