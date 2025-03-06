Зеленский назвал дату встречи военных тех стран, которые готовы отправить контингент в Украину

По словам президента, предстоящую встречу начальников штабов он обсудил с президентом Франции Эмануэлем Макроном на полях заседания Европейского совета сегодня в Брюсселе.

"Обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран, готовых приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения этой войны. Скоординировали позиции и ближайшие шаги", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за четкую и принципиальную позицию по поддержке Украины, а также о необходимости новых, более серьезных шагов для защиты всей Европы.

"Есть абсолютно четкое общее видение того, что реальный и длительный мир возможен на основе взаимодействия Украины, всей Европы и Америки. Война должна закончиться как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Встреча в Париже

Напомним, Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине.

Макрон предположил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

Поэтому на следующей неделе президент Франции соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении". СМИ сообщают, что Макрон тоже будет присутствовать на этой встрече.