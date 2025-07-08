Зеленский назвал дату специального совещания с послами Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля. Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит", - рассказал Зеленский.

Совещание с украинскими послами

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что через несколько недель проведет совещание с послами. Он ожидает от них результатов по санкциям против России и помощи Украине.

"Ожидаю абсолютно конкретных результатов по каждому региону. Прежде всего по санкциям против России, по поддержке обороны Украины, по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления Украины", - уточнил президент.

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