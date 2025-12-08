Зеленський назвав чотири найбільш чутливі питання мирного плану США

Для України чотири питання в мирних переговорах зі США є найбільш чутливими. Одне з них - це території.
Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава української держави зазначив, що найчутливішими для України залишаються такі питання:
Зеленський зазначив, що Запорізька АЕС, хоч вона й окупована, без України працювати нормально не зможе. І всі це розуміють.
Також обговорюється і питання обміну територіями, але це навряд чи правильний підхід.
"Є території, які росіяни не можуть утримувати. Є невеликі шматочки на Харківському напрямку, Сумському тощо. Якщо ми зупиняємося на контактній лінії - що буде з цими ділянками? Про це ми говоримо. Питання територій загалом складне", - додав він.
При цьому Росія хоче захопити частину Донецької області і робить усе для цього. За словами президента, для цього ворог використовуватиме різні інструменти - інформаційні, дипломатичні та військові. Але Україні потрібно захищати своє.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в України немає єдиної думки зі США щодо питання Донбасу.
При цьому глава української держави наголошував, що українська влада не має права передавати Росії Донецьку і Луганську області. Це заборонено Конституцією, а також міжнародним правом.
Зеленський підкреслив, що Україна зараз бореться за те, щоб не передавати Росії ці території.