Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

Для Украины четыре вопроса в мирных переговорах с США являются самыми чувствительными. Один из них - это территории.
Как передает РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства отметил, что самыми чувствительными для Украины остаются следующие вопросы:
Зеленский отметил, что Запорожская АЭС, хоть она и оккупирована, без Украины работать нормально не сможет. И все это понимают.
Также обсуждается и вопрос обмена территориями, но это вряд ли правильный подход.
"Есть территории, которые россияне не могут удерживать. Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, Сумском и т.п. Если мы останавливаемся на контактной линии - что будет с этими участками? Об этом мы говорим. Вопрос территорий в целом сложен", - добавил он.
При этом Россия хочет захватить часть Донецкой области и делает все для этого. По словам президента, для этого враг будет использовать разные инструменты - информационные, дипломатические и военные. Но Украине нужно защищать свое.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины нет единого мнения с США по вопросу Донбасса.
При этом глава украинского государства подчеркивал, что украинские власти не имеют права передавать России Донецкую и Луганскую области. Это запрещено Конституцией, а также международным правом.
Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас борется за то, чтобы не передавать России эти территории.