Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Украины четыре вопроса в мирных переговорах с США являются самыми чувствительными. Один из них - это территории.

Как передает РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что самыми чувствительными для Украины остаются следующие вопросы:

  • Донбасс;
  • деньги;
  • гарантии безопасности;
  • Запорожская АЭС. 

Зеленский отметил, что Запорожская АЭС, хоть она и оккупирована, без Украины работать нормально не сможет. И все это понимают. 

Также обсуждается и вопрос обмена территориями, но это вряд ли правильный подход. 

"Есть территории, которые россияне не могут удерживать. Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, Сумском и т.п. Если мы останавливаемся на контактной линии - что будет с этими участками? Об этом мы говорим. Вопрос территорий в целом сложен", - добавил он. 

При этом Россия хочет захватить часть Донецкой области и делает все для этого. По словам президента, для этого враг будет использовать разные инструменты - информационные, дипломатические и военные. Но Украине нужно защищать свое. 

Переговоры с США

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины нет единого мнения с США по вопросу Донбасса.

При этом глава украинского государства подчеркивал, что украинские власти не имеют права передавать России Донецкую и Луганскую области. Это запрещено Конституцией, а также международным правом.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас борется за то, чтобы не передавать России эти территории.

