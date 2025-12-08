Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

Глава украинского государства отметил, что самыми чувствительными для Украины остаются следующие вопросы:

Донбасс;

деньги;

гарантии безопасности;

Запорожская АЭС.

Зеленский отметил, что Запорожская АЭС, хоть она и оккупирована, без Украины работать нормально не сможет. И все это понимают.

Также обсуждается и вопрос обмена территориями, но это вряд ли правильный подход.

"Есть территории, которые россияне не могут удерживать. Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, Сумском и т.п. Если мы останавливаемся на контактной линии - что будет с этими участками? Об этом мы говорим. Вопрос территорий в целом сложен", - добавил он.

При этом Россия хочет захватить часть Донецкой области и делает все для этого. По словам президента, для этого враг будет использовать разные инструменты - информационные, дипломатические и военные. Но Украине нужно защищать свое.