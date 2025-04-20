Зеленський назвав армію РФ однією з найбільших загроз для церков та вірян

Президент зазначив, що через війну багато українців підуть "до зруйнованих чи пошкоджених церков".

Він також назвав російську армію однією з найбільших сьогоднішніх загроз християнським церквам та вірянам. Глава держави повідомив, що за роки повномасштабної війни, російські удари знищили або пошкодили понад 600 церков, молитовних будинків та місць поклоніння.

"Шістдесят сім українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. І це не просто "супутні втрати". Ракета вдарила у вівтар православного собору в Одесі. Артилерія залишає розбитими храми. Молитовні будинки палають від ударів російських бомб. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що "в деокупованих регіонах уже відновлено десятки сакральних споруд".

"Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити - вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім у світі, хто не залишає людей на поталу злу. І те, що робить людей людьми, те, що зберігає їхній звʼязок із Богом, має перемогти!", - додав Зеленський.