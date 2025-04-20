Зеленский назвал армию РФ одной из самых больших угроз для церквей и верующих

Президент отметил, что из-за войны многие украинцы пойдут "в разрушенные или поврежденные церкви".

Он также назвал российскую армию одной из самых больших сегодняшних угроз христианским церквям и верующим. Глава государства сообщил, что за годы полномасштабной войны, российские удары уничтожили или повредили более 600 церквей, молитвенных домов и мест поклонения.

"Шестьдесят семь украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. И это не просто "сопутствующие потери". Ракета ударила в алтарь православного собора в Одессе. Артиллерия оставляет разбитыми храмы. Молитвенные дома горят от ударов российских бомб. Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что "в деоккупированных регионах уже восстановлены десятки сакральных сооружений".

"Так же, как мы освобождаем из российского плена священников и пасторов, так же, как мы делаем все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них, мы возвращаем возможность верить - верить, что зло и руины не победят. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем в мире, кто не оставляет людей на растерзание злу. И то, что делает людей людьми, то, что сохраняет их связь с Богом, должно победить!", - добавил Зеленский.