У Кривому Розі російська ракета зруйнувала храм УПЦ МП (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал D1 та "Радіо Свобода".

Під удар ворога потрапив храм Первомученика і архідиякона Стефана Української православної церкви Московського патріархату.

Настоятель храму протоієрей Домініан зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму. За його словами, храм після ворожого обстрілу не підлягає відновленню.



"Удар був пізно ввечері, вірян у нас не було, але якби було служіння, то жертв було б багато. Пошкоджено стародавні ікони, сучасні писані ікони - це все цінності і труд. Оцінити матеріально масштаб катастрофи просто нереально", - сказав настоятель.

Як зазначили ЗМІ, взимку у храмі не проводили богослужіння через відсутність опалення.