Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом "нормальным"

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Из-за телефонного разговора между президентами Украины и США Трампу объявили импичмент

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом нормальным. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РБК-Украина.

Во время встречи Зеленский сообщил, что со стороны Трампа не было никакого давления.

"Вы уже прочитали все. Мы демократично и открыто провели беседу. Мы обсуждали много предметов. И вы знаете, что никакого давления не оказывалось. Это можно увидеть и в опубликованной стенограмме нашего разговора", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что не проводил ни с кем разговора в отношении возможного возобновления дела против Байдена.

"Я не могу влиять на органы расследования. Я никому не звонил, ни на кого не давил. Я не просил нового генерального прокурора относительно проведения такого расследования", - сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 сентября в США начали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Причиной этому стал телефонный разговор между Зеленским и Трампом, в котором президент США, якобы, оказывал давление на украинского президента в связи с делом Байдена.