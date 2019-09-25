ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав телефонну розмову з Трампом "нормальною"

Новини » Політика    25.09.2019 - 21:44
Зеленський назвав телефонну розмову з Трампом "нормальною"
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Через телефонну розмову між президентами України і США Трампу оголосили імпічмент

Президент України Володимир Зеленський назвав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом нормальною. Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає РБК-Україна.

Під час зустрічі Зеленський повідомив, що з боку Трампа не було ніякого тиску.

"Ви вже прочитали всі. Ми демократично і відкрито провели бесіду. Ми обговорювали багато предметів. І ви знаєте, що ніякого тиску не чинилося. Це можна побачити і в опублікованій стенограмі нашої розмови", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що не проводив ні з ким розмови щодо можливого відновлення справи проти Байдена.

"Я не можу впливати на органи розслідування. Я нікому не дзвонив, ні на кого не тиснув. Я не просив нового генерального прокурора щодо проведення такого розслідування", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня у США розпочали процедуру імпічменту щодо Дональда Трампа. Причиною цього став телефонний розмова між Зеленським і Трампом, в якому президент США нібито чинив тиск на українського президента у зв'язку зі справою Байдена.

Зеленський Трампу: нам потрібна не допомога, а справжня підтримка Зустріч Зеленського та Трампа: головне
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся