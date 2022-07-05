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Зеленский назвал задачу максимум на этот год для безопасности Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Базовая защита от российских ракетных ударов является задачей максимум для Украины на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить современные и достаточные противоракетные системы. Эта задача максимум для нашего государства - уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит две современные системы противовоздушной обороны NASAMS, которые сбивают цели на средних и дальних расстояниях.

Зеленский заявлял, что эти системы существенно усилят украинские силы ПВО.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины