Зеленський назвав завдання максимум на цей рік для безпеки України

Базовий захист від російських ракетних ударів є завданням максимуму для України на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати сучасні та достатні протиракетні системи. Це завдання максимум для нашої держави - вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає дві сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS, які збивають цілі на середніх та далеких відстанях.

Зеленський заявляв, що ці системи суттєво посилять українські сили ППО.

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