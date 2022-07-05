Зеленский назвал задачу максимум на этот год для безопасности Украины

"Мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить современные и достаточные противоракетные системы. Эта задача максимум для нашего государства - уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", - отметил он.