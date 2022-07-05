ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський назвав завдання максимум на цей рік для безпеки України

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 липня 2022 21:46
Зеленський назвав завдання максимум на цей рік для безпеки України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Базовий захист від російських ракетних ударів є завданням максимуму для України на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати сучасні та достатні протиракетні системи. Це завдання максимум для нашої держави - вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає дві сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS, які збивають цілі на середніх та далеких відстанях.

Зеленський заявляв, що ці системи суттєво посилять українські сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності