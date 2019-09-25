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Зеленський назвав третю світову війну загрозою для всієї планети

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:29
Зеленський назвав третю світову війну загрозою для всієї планети
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається, що фрази про третьої світової війни не є її "анонсом"

Президент України Володимир Зеленський вважає можливість третьої світової війни загрозою для всієї планети. Про це він заявив, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У своєму виступі Зеленський навів цитату письменника Ернеста Хемінгуея про те, що війну не можна виграти перемогами. А той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати.

"Дехто зараз говорить: третьої світової війни не буде - буде остання. Сподіваюся, що ця фраза - це усвідомлення загрози для планети, а не анонс", - зауважив Зеленський.

Відзначимо, в своєму виступі він також заявив, що в 2019 році будь-яка війна - це найбільша загроза всій цивілізації.

"Будь-яка війна сьогодні - в Україні, Сирії, Лівії, Ємені або іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв - це найбільша загроза всій цивілізації. Тому що в 2019 році людина розумна, homo sapiens, до сих пір вирішує конфлікти, вбиваючи себе подібних", - зазначив президент.

Крім того, він також заявив, що в світі ніхто не може бути в безпеці, коли в Україні триває війна. Зеленський підкреслив, що фундамент для двох світових війн закладався, коли світова спільнота закривала очі на локальні конфлікти.

Зеленський: будь-яка війна - це найбільша загроза всієї цивілізації
Новини України Володимир ЗеленськийООНвойна
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