Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

"Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", - заявил Зеленский.

При этом Видодо отметил, что он во время переговоров с Зеленским лично пригласил его стать участником саммита "Большой двадцатки".

Стоит заметить, что Зеленский, вероятнее всего, поставленными условиями намекает на участие в саммите президента РФ Владимира Путина.