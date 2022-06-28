Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, - Драги

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 ("Большой двадцатки"), который в ноябре пройдет в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Марио Драги.

"Что касается присутствия Путина… президент (Индонезии, - ред.) Видодо это исключает. Он был категоричен - Путин не приедет. Возможно дистанционное включение, посмотрим", - отметил он.

Напомним, ранее российская сторона сообщала, что Путин принял приглашение на саммит G20. При этом в Кремле не стали уточнять, в каком формате планируется участие российского президента.

До этого в мае приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" принял президент Украины Владимир Зеленский.

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