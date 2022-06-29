Зеленський назвав умови участі України у саміті G20

Участь України у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) залежатиме від двох головних чинників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та президента Індонезії Джоко Відодо.
"Участь України залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський.
При цьому Відодо зазначив, що він під час переговорів з Зеленським особисто запросив його стати учасником саміту "Великої двадцятки".
Варто зауважити, що Зеленський, ймовірно, поставленими умовами натякає на участь у саміті президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що Путін також має намір взяти участь у саміті G20.
При цьому пізніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Путін не приїде на саміт G20 в Індонезії. Глава держави-агресора може брати участь у переговорах дистанційно.
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