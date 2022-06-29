Зеленський назвав умови участі України у саміті G20

"Участь України залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський.

При цьому Відодо зазначив, що він під час переговорів з Зеленським особисто запросив його стати учасником саміту "Великої двадцятки".

Варто зауважити, що Зеленський, ймовірно, поставленими умовами натякає на участь у саміті президента РФ Володимира Путіна.