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Зеленський назвав умови участі України у саміті G20

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Участь України у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) залежатиме від двох головних чинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та президента Індонезії Джоко Відодо.

"Участь України залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський.

При цьому Відодо зазначив, що він під час переговорів з Зеленським особисто запросив його стати учасником саміту "Великої двадцятки".

Варто зауважити, що Зеленський, ймовірно, поставленими умовами натякає на участь у саміті президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що Путін також має намір взяти участь у саміті G20.

При цьому пізніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Путін не приїде на саміт G20 в Індонезії. Глава держави-агресора може брати участь у переговорах дистанційно.

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G20Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінИндонезия